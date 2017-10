Iets meer faillissementen in september

Dinsdag 10 oktober 2017 07:41 Niveau blijft laag.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in september een fractie toegenomen. Er werden vorige maand 4 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Dat meldde het CBS dinsdag.Gecorrigeerd voor zittingsdagen was het aantal faillissementen met 233 nagenoeg gelijk aan de 229 gevallen van de voorgaande maand.De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, die veel bedrijven telt. Dit betrof 51 bedrijven. Er waren daarnaast met 15 bedrijfsbeëindigingen relatief veel faillissementen in de horeca.In augustus werd het laagste niveau van faillissementen bereikt sinds 2001, na een dalende trend sinds mei 2013.