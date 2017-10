Nederlandse industrie blijft groeien

Dinsdag 10 oktober 2017 07:43 Groei van krap 4 procent in augustus.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in augustus opnieuw gegroeid en zelfs iets harder dan in juli. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdagochtend bekend.De industriële productie steeg ten opzichte van augustus een jaar terug met 3,9 procent. In de voorgaande maand bedroeg de stijging 2,8 procent. Het statistiekbureau vermeldde dat de productie al bijna twee jaar harder groeit op jaarbasis.De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst, met 21 procent. Ook de productie van de machine-, elektrische-apparaten-, de rubber- en kunststof- en de chemische industrie groeide harder dan gemiddeld. Daarentegen produceerde de farmaceutische industrie minder dan in augustus 2016, stelde het CBS.Het producentenvertrouwen steeg bovendien in september weer, na dalingen in juli en augustus. Het vertrouwen onder Nederlandse producenten bereikte het hoogste niveau in 9,5 jaar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 10, 2017 01:43 ET (05:43 GMT)