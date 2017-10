Persbureau meldt per ongeluk overname Apple

Dinsdag 10 oktober 2017 18:12

NEW YORK (ANP) - Financieel persbureau Dow Jones heeft dinsdag kort na opening van de beurs in New York per ongeluk een verzonnen bericht gepubliceerd over een vermeende overname van technologiereus Apple door branchegenoot Google. Het bedrijf heeft het verhaal inmiddels verwijderd en zijn excuses aangeboden.

Volgens het nepbericht, waarschijnlijk geschreven als vingeroefening, zou Google voor 9 miljard dollar Apple kopen en zijn intrek nemen in het luxueuze hoofdkantoor van de iPhone-maker in Cupertino. Weinig beleggers zullen dat serieus hebben genomen, aangezien Apple op de beurs momenteel meer dan 800 miljard dollar waard is. De marktwaarde van Google ligt rond de 700 miljard dollar.

In een verklaring laat Dow Jones weten dat het bericht door een technische fout op het tekstnet is verschenen. Van een grap door hackers zou geen sprake zijn geweest.