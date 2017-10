Unibail-Rodamco verlengt aandeleninkoopprogramma

Dinsdag 10 oktober 2017 19:53 Programma verlengd tot 29 december 2017.(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco heeft zijn aandeleninkoopprogramma verlengd tot 29 december 2017. Dit meldde het Frans-Nederlandse vastgoedfonds dinsdag.Unibail-Rodamco kondigde het inkoopprogramma ter waarde van 750 miljoen euro half augustus 2017 aan. Het concern meldde destijds dat het inkoopprogramma naar verwachting tot 10 oktober 2017 zou lopen.Tijdens een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 25 april dit jaar kreeg Unibail-Rodamco al toestemming om eigen aandelen in te kopen.Op een vlak Damrak sloot het aandeel Unibail-Rodamco dinsdag 0,3 procent hoger op 207,10 euro.