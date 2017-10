Philips schort productie defibrillatoren op in Amerika

Woensdag 11 oktober 2017 07:41 Negatieve impact van 80 miljoen euro op EBITA.(ABM FN-Dow Jones) Philips moet de productie van defibrillatoren in twee Amerikaanse fabrieken opschorten, wat in totaal een negatieve impact van 80 miljoen euro heeft op het bedrijfsresultaat van de Nederlandse onderneming. Dit maakte het technologiebedrijf woensdag voorbeurs bekend.Op last van het Amerikaanse ministerie van Justitie moet Philips de productie en distributie van bepaalde externe defibrillatoren in Andover en Bothell opschorten, nadat Amerikaanse toezichthouders hier onderzoek hebben verricht.Defibrillatoren die momenteel reeds in gebruik zijn hoeven volgens Philips niet worden teruggeroepen aangezien deze geen risico's vormen.Philips verwacht een impact op het bedrijfsresultaat (EBITA) van 20 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2017 en van nog eens circa 60 miljoen euro in 2018. Er zullen geen gevolgen zijn voor het aangepaste EBITA resultaat in 2017 en 2018.De betreffende defibrillatoren waren goed voor een omzet van ongeveer 35 miljoen euro per kwartaal in 2016.