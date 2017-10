Kroger zet gemakswinkels in de etalage

Woensdag 11 oktober 2017 16:51 Supermarktgigant wil profiteren van hoge waardering.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse supermarktketen Kroger kijkt naar strategische alternatieven, waaronder een verkoop voor zijn gemakswinkels, omdat dit mogelijk meer waarde oplevert. Dit maakte de Amerikaanse supermarktketen woensdag bekend, voorafgaand aan de jaarlijkse beleggersdag.Het betreft 784 zogenoemde convenience stores of gemakswinkels, verspreid over achttien Amerikaanse staten, met namen als Turkey Hill Mini Markets, Loaf 'N Jug, Tom Thumb en Quickstop.De winkels hebben een gezamenlijke omzet van 1,4 miljard dollar en verkochten in 2016 ook nog eens 1,2 miljard gallons brandstof."Onze gemakswinkels zijn sterk, succesvol en groeien met potentie om nog harder te groeien", zei CFO Mike Schlotman. "Gezien de huidige hoge marktwaardering van gemakswinkels, voelen we als management de verplichting om hier naar te kijken."Er waren recent mediaspeculaties dat Ahold Delhaize de Amerikaanse supermarktketen Kroger zou willen overnemen, maar analisten noemden dat zeer onwaarschijnlijk, omdat Ahold en Delhaize nog volop bezig zijn hun fusie af te ronden.Kroger meldde verder dat het bedrijf de komende drie jaar 9 miljard dollar investeert, waardoor de operationele marge in 2020 zou moeten stijgen met 400 miljoen dollar.De reorganisatie, genaamd 'Restock Kroger', betekent extra investeringen in de verkoop via internet en het gebruik van klantdata voor persoonlijke aanbiedingen en 'slimme' prijsacties. Ook wordt er geïnvesteerd in onbemande kassa's, robotica en kunstmatige intelligentie "om de klantervaring te transformeren".Kroger herhaalde zijn verwachtingen voor dit jaar voor de omzetgroei en de nettowinst per aandeel. Voor 2018 mikt de onderneming op een hogere identieke omzetgroei. De aangepaste winst per aandeel zal vergelijkbaar tot licht hoger uitvallen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 11, 2017 10:51 ET (14:51 GMT)