Toezeggingen KLM en Schiphol over gelijk speelveld

Donderdag 12 oktober 2017 09:45 Bedrijven spreken niet meer met elkaar over groei andere maatschappijen.(ABM FN-Dow Jones) KLM en Luchthaven Schiphol hebben geen contact meer over de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen. Dit hebben de twee bedrijven toegezegd aan de Autoriteit Consument & Markt, zo maakte de ACM donderdag bekend.Schiphol bepaalt vanaf nu geheel zelfstandig haar plannen voor investeringen, tarieven en marketing. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor concurrentie op Schiphol. KLM en Schiphol erkenden dat er contacten waren die mededingingsrisico's met zich meebrachten, aldus de ACM . Door de toezeggingen worden deze risico's ondervangen. De ACM stelde overigens geen overtreding vast."Het is belangrijk dat alle luchtvaartmaatschappijen de kans krijgen om te concurreren. De ruimte op Schiphol wordt steeds schaarser, dus moet het speelveld voor de concurrentie gelijk zijn. We moeten voorkomen dat KLM oneigenlijk bevoordeeld wordt ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen", meldde bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de ACM in een toelichting.Uit onderzoek van de ACM bleek dat KLM en Schiphol met elkaar bespraken dat KLM en haar partners ongeveer 70 procent van het vliegverkeer verzorgen en de overige luchtvaartmaatschappijen zo'n 30 procent. KLM en Schiphol zullen vanaf nu geen contact meer met elkaar hebben over de beperking van de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, is met de ACM afgesproken.KLM en Schiphol zijn open over eventuele onderlinge contacten en leggen deze vast. Zo kan de ACM de contacten en de inhoud daarvan controleren.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 12, 2017 03:45 ET (07:45 GMT)