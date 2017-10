ArcelorMittal koopt voor meer geld obligaties in

Vrijdag 13 oktober 2017 14:11 Voor ruim 1,4 miljard dollar ingekocht.(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal zal niet voor 1,25 miljard, maar voor 1,41 miljard dollar aan obligaties aflossen. Dit maakte het staalconcern vrijdagmiddag bekend.Eind september meldde ArcelorMittal dat het tot 1,25 miljard dollar wilde aflossen op drie uitstaande leningen van in totaal 3,6 miljard dollar.Het gaat om een obligatie van 1,1 miljard dollar met een looptijd tot 2022, die wordt teruggekocht voor 1.146,25 dollar per 1.000 dollar schuld, een lening van 1 miljard dollar met een looptijd tot 2041 die 1.190 dollar oplevert en nog een lening van 1,5 miljard dollar die doorloopt tot 2039 en die voor 1.212,50 dollar wordt teruggekocht.De couponrentes op de drie leningen bedroegen oorspronkelijk 6,25 procent, 6,75 procent en 7,00 procent, maar zijn elk met 50 basispunten verhoogd in verband met een rente-aanpassingsclausule.Obligatiehouders konden hun stukken aanbieden tot en met 12 oktober.Op basis van deze aanmeldingen besloot ArcelorMittal het bedrag te verhogen naar ruim 1,4 miljard dollar.Het aandeel ArcelorMittal steeg vrijdag 6,0 procent naar 24,31 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 13, 2017 08:11 ET (12:11 GMT)