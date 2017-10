Wall Street begint in de plus

Vrijdag 13 oktober 2017 15:41

NEW YORK (ANP) - De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger aan de handel begonnen. Wall Street kijkt vooral naar de banken. Bank of America en Wells Fargo openden voorbeurs de boeken.

De Dow-Jonesindex stond 0,1 procent hoger op 22.869 punten. De brede S&P 500 steeg kort na de openingsbel eveneens 0,1 procent, tot 2553 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent op 6608 punten. Beleggers verwerkten ook een nieuw inflatiecijfer. De geldontwaarding in de VS kwam in september uit op 2,2 procent op jaarbasis.

Bank of America ging in de eerste handelsminuten 1 procent omlaag, ondanks een verhoging van de winst. De winst van de op een na grootste bank van de Verenigde Staten steeg afgelopen kwartaal 15 procent, onder meer door scherpe kostenbeheersing en de rentestijging.

Wells Fargo

Wells Fargo zag de winst juist met 18 procent dalen. Grotendeels kwam dat door een al bekendgemaakte schikking. Bovendien liepen de handelsinkomsten meer terug dan de bank aan extra rentebaten binnenhaalde. Het aandeel leverde dik 3 procent in.

Bij de beursopening maakte verder het aandeel Applied Optoelectronics een flinke duikeling, van 20 procent. De maker van glasvezelnetwerkapparatuur kwam met een winstwaarschuwing. De beurswaarde van farmaceut Antares ging 38 procent omlaag. Het bedrijf liet weten dat er problemen zijn met het medicijn Xyosted.