Topman AkzoNobel ligt niet wakker van mogelijk nieuw overnamebod - media

Zaterdag 14 oktober 2017 14:11 Nieuwe CEO heeft geloof in eigen groeiplan.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel ligt niet wakker van een eventueel nieuw overnamebod door het Amerikaanse PPG Industries. Dit zei nieuwbakken CEO Thierry Vanlancker van het verf- en chemiebedrijf dit weekend in gesprek met de Belgische krant De Tijd."Daar liggen we echt niet van wakker. Wij wachten hier niet op Godot. Er is genoeg werk aan de winkel. En als er een bod komt, zullen we het bekijken en zien wat de reactie is. Maar ik verwacht dat eigenlijk niet zo direct", zei Vanlancker op de vraag van de krant of hij rekent op een nieuw bod.PPG zag recent pogingen om AkzoNobel in te lijven stranden en mag, indien het wil, vanaf december weer een poging wagen.Vanlancker liet weten achter het besluit te staan om het bod van PPG, circa 27 miljard euro hoog, af te wijzen. De topman meent een goed eigen groeiplan te hebben en dat het concern in staat moet zijn om tegen 2020 een winstmarge van 15 procent te halen. Oud-CEO Ton Büchner slaagde er in om in de afgelopen jaren de marge op te krikken van 8 à 9 procent naar 12 procent. Nu is het de beurt aan Vanlacker om de laatste 3 procentpunt toe te voegen."AkzoNobel heeft schaalvoordelen, maar we benutten die niet altijd", meent de CEO, die het belangrijk vindt dat AkzoNobel bij de kopgroep aanhaakt. Amerikaanse concurrenten zitten op marges van 14,5 tot 16 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 14, 2017 08:11 ET (12:11 GMT)