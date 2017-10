Fugro blikvanger op groene beursdag

Maandag 16 oktober 2017 17:47

AMSTERDAM (ANP) - Fugro was maandag in Amsterdam de uitschieter op een licht positieve beursdag. Het bedrijf wil de Noor Øystein Løseth benoemen als nieuwe bestuursvoorzitter en kreeg daarmee de handen van beleggers op elkaar. Verder moesten die het doen zonder groot richtinggevend nieuws en leken ze vooral met de gedachten bij het kwartaalcijferseizoen dat later deze week op gang komt.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 546,67 punten. De MidKap won ook 0,1 procent op 830,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 en 0,2 procent, terwijl Londen 0,1 procent zakte. De Spaanse beurs leverde 0,9 procent in, na de voor de regering in Madrid teleurstellende uitleg van de Catalaanse president Carles Puigdemont over de onafhankelijkheid van de regio.

Fugro was de grootste stijger in de Midkap met een winst van 5,6 procent. Volgens analist Andre Mulder van Kepler Cheuvreux haalt het bedrijf met Løseth een ,,zwaargewicht'' binnen.

Flow Traders

Onder de middelgrote fondsen was beursintermediair Flow Traders de grootste daler met een min van 2,2 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse.

In de AEX eindigde staalgigant ArcelorMittal de dag als grootste winnaar met een winst van 1,5 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij met een verlies van 0,9 procent, na een adviesverlaging door Exane.

Europa

Bij de kleinere bedrijven steeg Probiodrug 4,2 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechnologiebedrijf binnenkort start met een vervolgtest voor zijn alzheimermedicijn.

Eurotunnel dikte in Parijs 1,9 procent aan, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Het Britse farmaceutische concern ConvaTec speelde ruim een kwart van zijn waarde kwijt, na een verlaging van de omzetverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,1814 dollar waard, tegen 1,1835 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 51,69 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 57,65 dollar per vat.