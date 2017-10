Rabobank belooft leningen aan duurzame boeren

Maandag 16 oktober 2017 17:51

WASHINGTON (ANP) - Rabobank wil de wereldwijde overgang naar een duurzame voedsel- en landbouwsector extra aanjagen. Daarvoor belooft de bank komende jaren samen met de Verenigde Naties 1 miljard dollar aan leningen ter beschikking te stellen.

De toezegging is speciaal bedoeld voor Zuid-Amerikaanse bedrijven die aan de slag willen met het herstel van land en de bescherming van gewassen. Dat is nodig, zegt Rabobank, omdat de wereldbevolking richting de 10 miljard mensen in 2050 groeit. Er is over een aantal jaar dus fors meer voedsel nodig en dat kan alleen geproduceerd worden als de zogeheten ecologische voetafdruk flink omlaag gaat.

,,Denk aan een sojaboer in Brazilië die nu om de paar jaar bos platbrandt omdat zijn grond uitgeput raakt. Het is beter als hij zijn grond wisselend voor akkerbouw en veeteelt gebruikt'', legt Rabobank-directielid Jan van Nieuwenhuizen uit.

Het Nederlandse financiële concern wil zo'n boer niet alleen financiering bieden voor de benodigde investeringen, maar zegt ook veel kennis en een groot netwerk achter de hand te hebben om de boer verder te helpen. Zo kan de bank hem bijvoorbeeld in contact brengen met partijen aan wie hij zijn vee dan kan verkopen, aldus Van Nieuwenhuizen.

Rabobank heeft wereldwijd al zo'n 100 miljard euro aan leningen uitstaan in de agrarische en voedingssector. Volgens Van Nieuwenhuizen is het uiteindelijk belangrijk dat alle bedrijven overgaan op een duurzamere manier van werken, anders is hun bedrijfsmodel op termijn waarschijnlijk niet houdbaar.

De nieuwe leningen zullen ongeveer voor de helft worden gefinancierd door de Verenigde Naties. Rabobank werkt ook nog aan soortgelijke initiatieven, bijvoorbeeld voor het tegengaan van voedselverspilling.