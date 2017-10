Heijmans benoemt Hans Janssen tot CFO

Dinsdag 17 oktober 2017 18:07 Janssen komt van Mediq.(ABM FN-Dow Jones) Tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering hebben de aandeelhouders van Heijmans hun goedkeuring gegeven aan de benoeming van Hans Janssen tot bestuurslid en CFO. Dit meldde het Nederlandse bouwbedrijf dinsdag nabeurs.Janssen is benoemd voor een periode van vier jaar en was voor zijn aanstelling bij Heijmans CFO bij Mediq en was daarvoor onder andere werkzaam bij Unilever.Het aandeel Heijmans sloot dinsdag op een vlak Damrak 0,2 procent hoger op 8,88 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 17, 2017 12:07 ET (16:07 GMT)