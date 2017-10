Weer records op rustig Wall Street

Dinsdag 17 oktober 2017 22:20

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse effectenbeurzen zijn dinsdag overwegend hoger, met nieuwe records, gesloten. De toonaangevende Dow-Jonesindex ging in de ochtendhandel zelfs even over de grens van 23.000 punten, maar zakte daarna weer weg.

Beleggers op Wall Street verwerkten de resultaten van diverse toonaangevende bedrijven. Onder meer Goldman Sachs, Harley-Davidson en Netflix gaven een kijkje in de boeken.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 22997,44 punten, een nieuw slotrecord. De breder samengestelde S&P 500 eindigde ook nog nooit hoger. Een plus van 0,1 procent bracht die graadmeter op 2559,36 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq bewoog nauwelijks en sloot op 6623,66 punten.

Goldman Sachs

Zwaargewicht Goldman Sachs zakte 2,6 procent. De winst van de Amerikaanse bank steeg in het derde kwartaal licht. Net als branchegenoten Citigroup en Bank of America werd minder verdiend met de handel in bijvoorbeeld obligaties. Wel namen de inkomsten bij onder meer het zakenbankieren toe.

De cijfers van Morgan Stanley werden wel goed ontvangen. Het aandeel noteerde 0,4 procent in de plus.

Harley-Davidson

Motorenfabrikant Harley-Davidson won 2 procent, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Zowel op thuismarkt VS als internationaal wist het concern minder motorfietsen aan de man te brengen.

Aanbieder van internettelevisie Netflix verloor 1,6 procent. De aanwas van nieuwe abonnees hield afgelopen kwartaal wel aan. De omzet viel daarnaast circa een derde hoger uit.

UnitedHealth

UnitedHealth opende eveneens de boeken. De grootste zorgverzekeraar van de VS verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel steeg daarop met 5,5 procent.

Het medische concern Johnson & Johnson kreeg er haast 3,5 procent aan beurswaarde bij. Het bedrijf profiteerde van een toegenomen verkoop van zijn producten en de overname van onder meer de Zwitserse farmaceut Actelion.

Boeing

Boeing verloor 0,4 procent na een opvallende samenwerking tussen Airbus en het Canadese Bombardier. De Europese vliegtuigbouwer krijgt een meerderheidsbelang in het onderdeel dat Bombardiers C-serie vliegtuigen maakt en heeft daarmee in een klap een concurrent voor Boeings 737 in handen.

De euro was 1,1768 waard tegen 1,1754 bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,2 procent naar 51,99 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 58,15 dollar per vat.