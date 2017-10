ASML overtreft eigen verwachtingen

Woensdag 18 oktober 2017 07:34 Voor vierde kwartaal verdere omzetgroei voorzien.(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het derde kwartaal van 2017 de eigen verwachtingen overtroffen, waardoor de aandacht vooral ligt op de voor het lopende kwartaal afgegeven outlook. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleider sector.Volgens CEO Peter Wennink werden de eigen verwachtingen overtroffen, mede vanwege de bijdrage van een extra EUV-systeem aan de omzet en de sterke vraag binnen de gehele productportefeuille van ASML. De topman verwacht dat de positieve ontwikkelingen in 2018 zullen aanhouden, ondersteund door een "sterk" orderboek van 5,7 miljard euro.Voor het vierde kwartaal rekent ASML op een omzet van ongeveer 2,1 miljard euro met een brutomarge van circa 44 procent. Daarmee zal de netto-omzet dit jaar minstens 25 procent hoger liggen dan in 2016, zo bevestigde Wennink eerdere voorspellingen.In het derde kwartaal van dit jaar behaalde ASML nog een omzet van 2,45 miljard euro, waar de toeleverancier vooraf zelf zei te rekenen op 2,2 miljard euro.De brutomarge lag op 42,9 procent, tegen de verwachting van 43 procent en 45 procent in het tweede kwartaal.Hierdoor restte er onder de streep een nettowinst van 557 miljoen euro. Per aandeel bedroeg de winst 1,30 euro. Een jaar eerder werd er nog 466 miljoen euro verdiend.ASML heeft inmiddels het aandeleninkoopprogramma voor 2016-2017 hervat. Tot en met 1 oktober kocht het bedrijf zes miljoen aandelen op tegen een prijs van 569 miljoen euro. Het programma heeft een waarde van maximaal 1,5 miljard euro, maar ASML liet weten deze ruimte niet volledig te gaan benutten.EUVASML wil uiterlijk in 2020 een omzet van 10 miljard euro realiseren, of 11 miljard euro gerekend inclusief de overname van HMI. Belangrijk om deze doelstelling wel degelijk te halen, is het succes van de nieuwe technologie Extreme Ultraviolet.Hier rapporteerde ASML dat er inmiddels 23 systemen in de orderportefeuille zitten. Bij de vorige kwartaalrapportage bestond de portefeuille nog uit 27 systemen.Het aandeel ASML sloot dinsdag 0,3 procent lager op 148,50 euro.