Bottelaar Refresco begint overnamegesprekken

Woensdag 18 oktober 2017 18:01

ROTTERDAM (ANP) - Refresco is in onderhandeling gegaan met de Franse investeerder PAI Partners over diens bod op de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar. Dat meldt de maker van onder meer Wicky-limonade woensdag na het sluiten van de beurs.

PAI legde onlangs een voorstel van 1,6 miljard euro op tafel. Daarna is er contact geweest tussen de investeerder en Refresco. Dat is aanleiding om nu echt in onderhandeling te gaan. Nadere mededelingen volgen ,,als en wanneer dat nodig is'', aldus Refresco.