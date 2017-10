Refreso start onderhandelingen met PAI

Refresco Group start onderhandelingen met PAI Partners over het overnamebod van de Franse investeringsmaatschappij. Dit maakte de bottelaar woensdag nabeurs bekend.Op 3 oktober deed PAI een derde en verhoogd bod van 19,75 euro per aandeel, waarmee PAI het bedrijf op 1,6 miljard euro waardeert. Dit bod is inclusief de bottelactiviteiten van het Amerikaanse Cott Corporation, die Refresco nog dit jaar hoopt in de lijven.Het bestuur van Refresco zei op 3 oktober het bod van PAI te gaan bestuderen."Sinds 3 oktober heeft Refresco met PAI over een aantal onderwerpen contact gehad, waaronder financiële en andere voorwaarden", meldde Refresco woensdag. Dat heeft nu geleid tot de start van onderhandelingen."De bestuursraden zullen de belangen van alle stakeholders in acht nemen", meldde Refresco.Het aandeel Refreso Group is woensdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger gesloten op 19,12 euro.