Meer winst Philips Lighting

Donderdag 19 oktober 2017 07:35 Outlook 2017 gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Philips Lighting heeft in het derde kwartaal van 2017 op jaarbasis minder omzet geboekt, maar realiseerde wel meer winst, waarbij de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit maakte de van Koninklijke Philips afgesplitste producent van lichtproducten donderdag voorbeurs bekend.Volgens CEO Eric Rondolat van Philips Lighting wist het bedrijf voor het eerst sinds de transformatie de daling van de conventionele activiteiten te compenseren met de groei van LED en verbonden lichtsystemen.In het afgelopen kwartaal werd op jaarbasis een 3,5 procent lagere omzet van 1.684 miljoen euro gerealiseerd. De vergelijkbare omzetgroei steeg evenwel met 1,3 procent.De omzet bij de traditionele gloeilampendivisie Lamps viel op jaarbasis met 25,8 procent terug, terwijl binnen LED juist een omzetgroei van 10,4 procent werd gerealiseerd. Bij Home steeg de omzet met 21,6 procent en bij Professional was er een lichte omzetstijging van 3,2 procent.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITA) steeg in het kwartaal van 175 miljoen naar 176 miljoen euro. De aangepaste EBITA-marge steeg van 10,0 naar 10,5 procent.Onder de streep restte voor Philips Lighting een nettowinst van 110 miljoen euro, tegenover 51 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.Analisten hadden gemiddeld een 1,3 procent hogere vergelijkbare kwartaalomzet van 1.737 miljoen euro verwacht, een aangepast bedrijfsresultaat van 175 miljoen euro en een netto kwartaalwinst van 78 miljoen euro.OutlookPhilips Lighting zei goed op schema te liggen en handhaafde de outlook voor heel 2017. Daarmee rekent het bedrijf onverminderd op een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 tot 100 basispunten en een solide vrije kasstroom.Het aandeel Philips Lighting sloot woensdag 1,5 procent hoger op 33,69 euro.