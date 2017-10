Update: KAS Bank verdubbelt winst

Donderdag 19 oktober 2017 09:10 Outlook 2017 gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) KAS Bank heeft in het derde kwartaal zijn winst verdubbeld, waarmee de winstgroei van het eerste halfjaar werd voortgezet, ondanks een dalende omzet. Dit maakte de bewaar- en administratiebank donderdag bekend.De nettowinst steeg van 2,1 miljoen euro een jaar eerder tot 4,4 miljoen euro afgelopen kwartaal. Het resultaat is in lijn met de eerste twee kwartalen van dit jaar, toen KAS Bank achtereenvolgens 5,1 miljoen en 3,4 miljoen euro winst boekte.De baten daalden van 27,3 miljoen naar 26,9 miljoen euro. Dat was wel meer dan de 25,3 miljoen euro omzet van het tweede kwartaal."De toename van de baten in dit kwartaal was het gevolg van hogere, klantgerelateerde handelsinkomsten", stelde het bedrijf in een persbericht.Het gaat om incidentele, niet terugkerende extra inkomsten, zei een woordvoerder in een toelichting tegen ABM Financial News.Hoewel KAS Bank geen risico loopt, kan het bedrijf soms wel profiteren van verschillen in waarderingen van klantgerelateerde beleggingen. Dat is nu ook het geval, aldus de woordvoerder.De omzetgroei hangt volgens de woordvoerder niet direct samen met de initiatieven om administratieprocessen te robotiseren. Die initiatieven zorgen vooral voor lagere kosten en hogere kwaliteit van de dienstverlening.De omzet van de bewaarbank stagneert de afgelopen jaren, deels doordat het geadministreerde vermogen afneemt onder invloed van aanhoudende consolidatie onder Nederlandse pensioenfondsen.De winstgroei te danken aan een daling van de bedrijfslasten, van 24,6 miljoen een jaar eerder tot 21,0 miljoen euro in het derde kwartaal van dit jaar. In het voorgaande jaar nam KAS Bank een last van 3,0 miljoen euro voor de uitbesteding van IT-personeel.De lasten waren stabiel ten opzichte van de voorgaande twee kwartalen. Daarbij maakte het bedrijf extra kosten voor de uitbesteding van IT-beheer en een verhuizing van het hoofdkantoor. Welk deel van de kosten niet-structureel is, maakte het bedrijf niet bekend. Deze extra kosten zullen vanaf volgend jaar uit de resultaten wegvallen.KAS Bank handhaafde zijn outlook voor 2017. Bij de halfjaarcijfers gaf het bedrijf aan dat in de tweede helft van het jaar geen grote veranderingen in de macro-economie te verwachten die het bedrijf kunnen raken. Verder voorspelde het bedrijf dat de kosten minder sterk zullen dalen dan in de eerste helft van het jaar.Update: om extra informatie en toelichting woordvoerder toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 19, 2017 03:10 ET (07:10 GMT)