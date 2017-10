Spaanse onrust drukt op beurzen

Donderdag 19 oktober 2017 11:50

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag eensgezind in het rood. De politieke onrust rond de Spaanse deelstaat Catalonië drukte op het sentiment. Daarnaast kregen beleggers een stroom aan kwartaalcijfers te verwerken. Op het Damrak ging zwaargewicht Unilever in de uitverkoop na tegenvallende omzetcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 544,16 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 825,29 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

De hoofdindex in Madrid daalde 0,9 procent. De Spaanse ministerraad komt zaterdag in een speciale zitting bijeen om Catalonië weer onder centraal bestuur te stellen, nadat de Catalaanse leider Carles Puigdemont naliet om duidelijk te maken of hij de onafhankelijkheid nou wel of niet heeft uitgeroepen.

Verliezer

Unilever was de grote verliezer in de AEX met een min van bijna 5 procent. De voedingsmiddelengigant heeft in het afgelopen kwartaal door tegenvallend zomerweer in Europa minder ijs verkocht. Het concern had ook last van het natuurgeweld in Noord-Amerika en van negatieve wisselkoerseffecten.

In de MidKap stonden Philips Lighting en Sligro, die beide met cijfers kwamen, onderaan met verliezen van 6,7 en 4,6 procent. De kwartaalomzet van verlichtingsbedrijf Philips Lighting stond nog altijd onder druk. Groothandelsbedrijf Sligro boekte afgelopen kwartaal wel meer omzet, maar de groei was minder sterk dan in het eerste halfjaar.

Stijger

Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was Refresco met een plus van meer dan 2 procent. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat het bedrijf in onderhandeling is gegaan met de Franse investeerder PAI Partners over diens bod op de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar.

In Frankfurt daalde SAP ruim 2 procent, ondanks dat de Duitse softwaremaker zijn omzetverwachting opschroefde. Roche verloor 0,7 procent in Zürich. Het Zwitserse farmaceutische concern herhaalde zijn verwachtingen.

Omzetcijfers

Nestlé leverde 0,4 procent in na tegenvallende omzetcijfers van het Zwitserse voedingsconcern. Het Zweedse telecomconcern Tele2, dat zijn winstverwachting voor dit jaar verder opkrikte, won in Stockholm ruim 6 procent.

De euro was 1,1801 dollar waard, tegen 1,1774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 51,37 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 57,45 dollar per vat.