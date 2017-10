Fugro krijgt nieuwe contract in Mexico

Donderdag 19 oktober 2017 12:12 Waarde 10 miljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een contract ontvangen voor zeebodemonderzoek in Mexico van het nationale oliebedrijf Pemex. Dit maakte de onderneming donderdag bekend.Het contract heeft een waarde van circa 10 miljoen dollar.De werkzaamheden lopen van augustus tot december dit jaar.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Fugro 0,6 procent lager op 11,77 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 19, 2017 06:12 ET (10:12 GMT)