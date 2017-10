Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Sligro

Vrijdag 20 oktober 2017 09:24 Koersdoel naar 40,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Sligro verhoogd van 36,00 naar 40,50 euro bij een ongewijzigd Accumuleren advies.Analist Alan Vandenberghe verhoogt zijn koersdoel ondanks dat de trading update over het derde kwartaal van een dag eerder volgens hem aan de zwakke kant was. Daarom heeft de marktvorser zijn verwachting voor de nettowinst in 2017 verlaagd van 82 miljoen naar 73 miljoen euro. De omzetverwachting is met 2,5 procent naar beneden.De reden voor de koersdoelverhoging is de recente deal van Sligro met Heineken. Sligro heeft de groothandelsactiviteiten van de brouwer overgenomen. De verwachting is dat Sligro in het vierde kwartaal met de integratie zal beginnen. Ook is Vandenberghe positiever geworden over het onderdeel Foodservice van Sligro die volgens hem meer waard is geworden.Het aandeel Sligro noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,0 procent lager op 39,20 euro.