Beursblik: Macquarie verlaagt koersdoel Ahold Delhaize

Vrijdag 20 oktober 2017 10:44 Koersdoel naar 14,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Macquarie heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 16,70 naar 14,00 euro bij een ongewijzigd Underperform advies.Volgens de analisten is het aandeel het slechts presterende aandeel in de sector met een daling van de waarde van het aandeel dit jaar van 20 procent. De vraag is nu of het ergste al in de koers verwerkt is. De analisten van Macquarie denken van niet.De analisten zien risico's in zowel Amerika als Nederland en hebben hun EBIT taxaties voor 2018 tot en met 2020 met 3 tot 12 procent verlaagd.Op een vlak Damrak noteerde het aandeel Ahold Delhaize 0,4 procent hoger op 16,34 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 20, 2017 04:44 ET (08:44 GMT)