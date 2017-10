CNV onaangenaam verrast door plannen Tata

Vrijdag 20 oktober 2017 17:00

IJMUIDEN (ANP) - Vakbond CNV is onaangenaam verrast over de mogelijke gevolgen voor Tata Steel Nederland als gevolg van de fusie tussen Tata en ThyssenKrupp. ,,Dit laten we niet zonder slag of stoot over ons heen komen'', waarschuwt bestuurder Peter Boëseken van de bond.

De bonden sloten met Tata Steel een werkgelegenheidspact dat erin voorziet dat er vijf jaar lang geen gedwongen ontslagen zouden vallen. ,,Daar zullen we Tata aan houden.'' Ook wijst Boëseken erop dat Tata Steel Nederland, het voormalige Hoogovens, eerst zelf kan profiteren van bedrijfswinsten voor investeringen voordat de aandeelhouder er iets van ziet. ,,Dat is nodig om een geïntegreerd staalbedrijf te blijven.''

CNV wil samen met de ondernemingsraad en mogelijk ook de directie van de Nederlandse tak optrekken om voor de belangen van IJmuiden op te komen.