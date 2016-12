Beursagenda: macro-economisch

Donderdag 22 december 2016 16:48 Laatste belangrijke macropublicaties voor einde van het jaar.(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met vrijdag 30 december:VRIJDAG 23 DECEMBER00:00 Beurzen Japan - Gesloten (Jap)02:45 Ondernemersvertrouwen - December (Chi)06:30 Economische groei - Derde kwartaal (NL)08:00 Consumentenvertrouwen GfK - Januari (Dld)08:45 Economische groei - Derde kwartaal (Fra)09:00 Producentenprijzen - November (Spa)10:30 Economische groei - Derde kwartaal (VK)11:30 Inflatie - December (Bel)13:30 Beurzen Verenigd Koninkrijk - Beurzen sluiten eerder in verband met Kerstavond16:00 Consumentenvertrouwen UvM - December (VS)16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)MAANDAG 26 DECEMBER00:50 Bank of Japan - Notulen rentebesluit (Jap)09:00 Europese en Amerikaanse beurzen - Gesloten in verband met viering Tweede KerstdagDINSDAG 27 DECEMBER00:00 Beurzen Verenigd Koninkrijk - Gesloten (VK)00:30 Inflatie - November (Jap)00:30 Werkloosheid - November (Jap)10:00 ABU - Marktontwikkelingen week 45-4815:00 S&P Case-Shiller huizenprijsindex - Oktober (VS)16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - December (VS)WOENSDAG 28 DECEMBER00:50 Industriële productie - November vlp. (Jap)00:50 Detailhandelsverkopen - November (Jap)09:00 Detailhandelsverkopen - November (Spa)09:20 Economische groei - November (Rus)10:00 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - December (Ita)13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)16:00 Aanstaande woningverkopen - November (VS)DONDERDAG 29 DECEMBER10:00 Monetaire geldhoeveelheid - November (eur)14:30 Groothandelsvoorraden - November (VS)14:30 Handelsbalans - November (VS)14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)VRIJDAG 30 DECEMBER06:30 Ondernemersvertrouwen - December (NL)09:00 Inflatie - December (Spa)10:00 Producentenprijzen - November (Ita)13:30 Beurzen Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaan eerder dicht14:00 Inflatie - December (Rus)15:45 Inkoopmanagersindex regio Chicago - December (VS)Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 22, 2016 10:48 ET (15:48 GMT)