Reddingsplan Monte dei Paschi mislukt

Donderdag 22 december 2016 22:59 Beoogde 5 miljard euro niet opgehaald.(ABM FN-Dow Jones) De poging van Banca Monte dei Paschi di Siena is, zoals Italiaanse media eerder vandaag al meldden, niet geslaagd. Dit bevestigde de noodlijdende Italiaanse bank donderdagavond.Monte dei Paschi slaagde er niet in om bij particuliere beleggers 5 miljard euro aan vers kapitaal op te halen, ondanks dat er wel voor bijna 2,5 miljard euro aan achtergestelde obligaties werden omgeruild. Nieuwe aandelen werden er echter niet voldoende verkocht.De 5 miljard euro was essentieel in het plan om de bank weer perspectief te bieden en slagkracht te geven om de portefeuille met 28 miljard euro aan slechte leningen af te kunnen bouwen.De Financial Times meldde woensdag al op basis van een anonieme bron dat de regering van plan is Monte dei Paschi een belang van 50 procent tot 70 procent te nemen, als de bank er niet in zou slagen zich op eigen kracht te versterken.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 22, 2016 16:59 ET (21:59 GMT)