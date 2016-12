Damrak start handelsdag in vakantiestemming

Vrijdag 23 december 2016 08:35 Weinig beweging verwacht.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Wall Street sloot donderdagavond licht lager, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend eveneens een stapje terug doen.Woensdag sloot de AEX index bij lage volumes nog fractioneel lager, kort onder het jaarrecord.De Amerikaanse beurzen koersten donderdag licht lager en de Dow Jones index raakte daardoor verder verwijderd van de magische grens van 20.000 punten. Positief macronieuws werd niet aangegrepen om de psychologische barrière te slechten. De Amerikaanse economie bleek in het derde kwartaal met 3,5 procent op jaarbasis te zijn gegroeid, waar een eerdere raming nog uitging van een groei van 3,2 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de Amerikaanse economie nog met slechts 1,4 procent.Beleggers leken richting het jaareinde er echter de voorkeur aan te geven om een deel van de winsten van de 'Trumprally' veilig te stellen. Marktanalist Mark Kepner van Themis Trading waarschuwde "dat signalen van vertraging bij de [door Donald Trump beloofde] uitvoering van het fiscale beleid, zoals belastingverlagingen, deregulering en infrastructuurprojecten kunnen leiden tot scherpe pullbacks, aangezien de recente rally het resultaat is van dergelijke verwachtingen".De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg krap een procent, terwijl de euro/dollar vanochtend vrijwel vlak noteert ten opzichte van het sluiten van de markt in Amsterdam.In Azië, waar de beurs in Tokio de deuren gesloten hield, koersten de hoofdbeurzen vanochtend overwegend lager. De beurs in Shanghai was een negatieve uitschieter met een verlies van bijna 1 procent, terwijl de andere beurzen de verliezen beperkten tot enkele tienden van een procent.BankensectorDe Europese bankensector blijft in het brandpunt van de belangstelling staan. Na het mislukken van een private reddingsoperatie voor 's werelds oudste bank, Banca Monte dei Paschi di Siena, lijkt de Italiaanse staat in te grijpen door een reddingsfonds op te tuigen met een omvang van 20 miljard euro. Banca Monte dei Paschi di Siena verloor donderdag 7,5 procent van zijn beurswaarde in Milaan.Ook Spaanse banken staan deze week onder druk doordat zij miljarden aan hypotheekrentes moeten terugbetalen na een onverwachte nederlaag bij het Europees Gerechtshof. Analisten rekenen op een schadebedrag van circa 5 miljard euro.Vanochtend meldde Deutsche Bank daarnaast een schikking te hebben getroffen met de Amerikaanse autoriteiten over de verkoop van rommelhypotheken in aanloop naar de financiële crisis. Het schikkingsbedrag bedraagt naar verluidt 7,2 miljard dollar. In september werd nog bekend dat het Amerikaans ministerie van Justitie de bank een boete wilde opleggen van 14 miljard dollar. Deutsche Bank erkende destijds in gesprek te zijn met de Amerikaanse autoriteiten, maar gaf tevens aan een veel lagere boete te voorzien.Ook Credit Suisse schikte met de Amerikaanse autoriteiten vanwege de uitgifte van door hypotheken gedekte obligaties. De Zwitserse bank maakte vanochtend een schikkingsbedrag van 5,3 miljard dollar bekend.De beurzen op het Europese continent hanteren vandaag normale handelstijden, terwijl de Britse beurs eerder sluit in aanloop naar de viering van kerst. In Amerika kijken beleggers nog uit naar cijfers van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december, waarin de verkiezingsuitslag volledig is verdisconteerd, en de nieuwe woningverkopen.BedrijfsnieuwsNN Group gaat Delta Lloyd overnemen voor 5,40 euro per aandeel of een totaalbedrag van 2,5 miljard euro in contanten. Daarover zijn de twee partijen het eens geworden, zo meldden de verzekeraars vrijdag voorbeurs. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Delta Lloyd ondersteunen het overnamebod, dat geheel in contanten wordt gedaan.Air France-KLM verkocht een deel van het belang in het Spaanse boekingsbedrijf Amadeus IT Group voor een bedrag van 201 miljoen euro. In totaal deed Air France-KLM 4.950.000 aandelen van de hand, of 1,13 procent van het aandelenkapitaal van Amadeus.Goldman Sachs verhoogde het koersdoel voor Randstad van 50,00 naar 52,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Het koersdoel voor Unilever werd daarnaast verhoogd van 35,50 naar 36,00 euro met een ongewijzigd Verkopen advies.IMCD neemt de Turkse speciale chemie distributeur Feza Kimya iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi, ofwel Feza Kimya, over. De financiële details van de transactie werden niet vermeld.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,2 procent naar 2.260,96 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 19.918,88 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 5.447,42 punten.