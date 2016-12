Update: Monte dei Paschi heeft meer kapitaal nodig dan gedacht

Dinsdag 27 december 2016 11:03 Oudste bank ter wereld heeft 8,8 miljard euro nodig.(ABM FN-Dow Jones) Banca Monte dei Paschi heeft veel meer kapitaal nodig dan eerder gedacht. Dit bevestigde de geplaagde Italiaanse bank maandagavond nadat er eerder al berichten verschenen in Il Sole 24 Ore.Waar de Europese Centrale Bank eerder nog inschatte dat de oudste bank ter wereld een kapitaaltekort had van 5 miljard euro, zou dit op basis van een stresstest uit juli, feitelijk 8,8 miljard euro zijn. De ECB zou Monte dei Paschi daarmee beoordelen zoals het eerder ook Griekse banken beoordeelde.Van die 8,8 miljard euro komt 4,3 miljard euro voor rekening van obligatiehouders, terwijl Rome 4,5 miljard euro zal bijdragen via het vorige week opgezette steunfonds van 20 miljard euro.Monte dei Paschi zei in de maandavond gepubliceerde verklaring dat de ECB heeft gewaarschuwd voor een "snelle verslechtering" van de liquiditeitspositie in de afgelopen maand. De bank zag een flinke deposito-uitstroom terwijl het worstelde om kapitaal op te halen en zo te voldoen aan de deadline die de ECB had gesteld. Uiteindelijk slaagde de bank hier niet in.De president van de Duitse Bundesbank Jens Weidmann zei dinsdag in een interview met Bild dat de geplande redding van Monte dei Paschi zorgvuldig moet worden bekeken. "De bank moet in de kern economisch gezond zijn, willen de maatregelen van de Italiaanse regering werken", volgens Weidmann. "De financiële steun kan niet gebruikt worden om verliezen te dekken die al verwacht worden", zo waarschuwde de centraal bankier.Update: om aanvullende informatie toe te voegen.