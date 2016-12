Weinig actie op Wall Street verwacht

Dinsdag 27 december 2016 12:58 Lage volumes in laatste dagen voor jaarwisseling.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures gaan dinsdag een vrijwel vlakke opening tegemoet. Rond de klok van één uur noteren de futures op de breed samengestelde S&P 500 0,1 procent hoger, stonden die op de Dow Jones index vlak en die op de Nasdaq 0,1 procent in de plus."Deze laatste week tussen kerst en oudjaar gaat traditiegetrouw gepaard met lage volumes en beperkte volatiliteit. De beurzen zijn de afgelopen vier weken wereldwijd flink gestegen. Deze week wordt deze winst hoogstwaarschijnlijk niet meer weggegeven, aangezien alle grote partijen de boeken al hebben gesloten", kenschetste onlinebroker Lynx de laatste handelsweek van 2016.Maandag hield Wall Street de deuren gesloten. Hoewel er normaliter wel handel plaats vindt in New York op Tweede Kerstdag, was er dit jaar sprake van een vrije dag omdat Eerste Kerstdag op een zondag viel.Kort voor de openingsbel verschijnt dinsdag de S&P Case-Shiller huizenprijsindex en net na de openingsgong het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board."De index voor het consumentenvertrouwen van The Conference Board staat al op het hoogste niveau van voor de financiële crisis in 2008 en stijgt naar verwachting verder", zei investeringsstrateeg Marshall Gittler van FXPrimus dinsdag.Ruwe olie werd dinsdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent op 53,17 dollar, terwijl een februari-future Brent juist vlak bewoog op 55,16 dollar.De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,0452, na een koers van 1,0447 bij de opening van de Europese beurzen dinsdagochtend. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0450.De dollar blijft goed liggen vanwege de verwachte investeringen die de nieuwe president Donald Trump zal doen en waardoor de Amerikaanse economie volgend jaar mogelijk sterker groeit. De meeste marktkenners gaan uit van pariteit voor de euro en de dollarBedrijfsnieuwsEr is dinsdag weinig bedrijfsnieuws maar beleggers zullen wel kijken naar Amerikaanse retailers als Amazon.com en Wal-Mart nu de uitverkoop na de feestdagen is begonnen.Mogelijk beweegt het aandeel van Fitbit op de aankondiging dat het afziet van één van de rechtszaken die eerder werd aangespannen tegen concurrent Jawbone vanwege patentinbreuk. Volgens Fitbit zit Jawbone in financieel in behoorlijk zwaar weer.Panasonic gaat 260 miljoen dollar investeren in een fabriek voor zonnecellen in Buffalo in New York. De fabriek zal gaan leveren aan Tesla Motors.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 2.263,70 punten, de Dow Jones index sloot eveneens 0,1 procent hoger op 19.933,74 punten en de Nasdaq sloot de laatste handelsdag voor kerst met een plus van 0,3 procent op 5.462,69 punten.