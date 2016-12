Wall Street richting hoger slot

Dinsdag 27 december 2016 21:43 Sterke macrocijfers stuwen beurzen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen dinsdag af op een kleine winst, waarbij beleggers steun vonden in sterke macro-economische cijfers.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent naar 2.270,23 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 19.955,45 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 5.493,05 punten.Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bereikte in december de hoogste stand sinds augustus 2001, zo bleek uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 109,4 in november naar 113,7 in december, nadat consumenten in de voorgaande maand ook al flink positiever gestemd waren. Geraadpleegde economen mikten op een toename tot 109,8. De deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar verbeterde op maandbasis van 94,4 naar 105,5, het hoogste niveau sinds 2003.De Amerikaanse huizenprijzen vervolgden in oktober de opmars. De prijzen in de twintig meest stedelijke gebieden stegen in oktober op jaarbasis met 5,1 procent, na een plus van 5,0 procent in september. Op maandbasis bedroeg de groei 0,1 procent. De huizenprijzen in de tien meest stedelijke gebieden in Amerika bleven in oktober op maandbasis stabiel.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,5 procent op 53,83 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,6 procent duurder werd op 56,78 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0456. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0450 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0452 op de borden.Woensdag kijken beleggers met name uit naar cijfers over de aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten. Later in de week staan cijfers over de handelsbalans geagendeerd, evenals de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago.BedrijfsnieuwsDrogisterijketen Fred's noteerde 2,0 procent lager. Het Amerikaanse bedrijf nam een zogenoemde 'poison pill' om te voorkomen dat het activistische Alden Global Capital zijn belang kan uitbreiden. Dat fonds nam afgelopen week een belang van bijna 25 procent in Fred's.Fitbit ziet af van één van de rechtszaken die eerder werd aangespannen tegen concurrent Jawbone vanwege patentinbreuk. Volgens Fitbit zit Jawbone in financieel in behoorlijk zwaar weer. Het aandeel Fitbit steeg 8,0 procent.Panasonic gaat 260 miljoen dollar investeren in een fabriek voor zonnecellen in Buffalo in New York. De fabriek zal gaan leveren aan Tesla Motors. Het aandeel Tesla Motors steeg 2,7 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2016 15:43 ET (20:43 GMT)