Qualcomm krijgt flinke boete in Zuid-Korea

Woensdag 28 december 2016 08:51 Halfgeleiderfabrikant beperkt patentgebruik door concurrenten volgens toezichthouder.(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm heeft in Zuid-Korea een flinke boete gekregen vanwege het overtreden van mededingingsregels in het land. Dit bevestigde de Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders woensdag na de bekendmaking door de Korea Fair Trade Commission.De boete komt uit op ruim 1 biljoen Koreaanse won, of omgerekend ongeveer 865 miljoen dollar op basis van de huidige wisselkoers.Qualcomm, dat eerder dit jaar het Eindhovense NXP Semiconductors overnam, zou zich volgens de Koreaanse toezichthouder schuldig hebben gemaakt aan het beperken van de toegang tot bepaalde patenten voor sectorgenoten Ook werden producenten van mobiele telefoons gedwongen oneerlijke licentie-overeenkomsten te tekenen, waarbij Qualcomm weigerde chips te leveren aan fabrikanten die het niet eens waren met de voorwaarden, oordeelde de KFTC.Het Amerikaanse concern zei woensdag in een reactie dat men in beroep gaat tegen de boete en hoe deze is berekend. "Qualcomm is het totaal niet eens met de beslissing van de KFTC, want die klopt niet met de feiten en de wet", zei het concern uit San Diego.Volgens Qualcomm is er geen bewijs dat het bedrijf andere chipproducenten heeft belemmerd in hun verkoop en de manier waarop de licentievoorwaarden zijn opgesteld door Qualcomm voldoen aan de normen binnen de sector.