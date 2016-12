Verliezen in New York

Woensdag 28 december 2016 22:22 Negatief cijfer over Amerikaanse huizenmarkt.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is na een een relatief vlakke opening toch flink in het rood gesloten. De Dow Jones index verloor 0,6 procent op 19.834,64 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500 index 0,8 procent inleverde op 2.249,95 punten en technologiebeurs Nasdaq zelfs 0,9 procent kwijtspeelde op een slotkoers van 5.438,56 punten.Macro-economisch was het een rustige dag met weinig cijfers op de agenda. Wel was er negatief nieuws over de huizenmarkt. De aanstaande woningverkopen daalden in november met 2,5 procent naar de laagste stand sinds januari.De goudprijs zette woensdag een hogere slotkoers in de boeken, ondanks dat de dollar meer waard werd. Een zogenoemde troy ounce werd 0,4 procent hoger verhandeld op 1.142,80 dollar.Olie werd ook duurder. Een februari-future op een vat West Texas Intermediate steeg fractioneel naar 53,91 dollar. Een februari-future op een vat Brent won 0,2 procent tot 56,18 dollar.De euro/dollar handelde rond het sluiten van Wall Street op 1,0407, terwijl het muntpaar bij het einde van de Europese aandelenhandel nog op 1,0393 noteerde.BedrijfsnieuwsHet aandeel Qualcomm kon woensdag mogelijk op aandacht rekenen, nadat bekend werd dat de Zuid-Koreaanse toezichthouder KFTC een boete van circa 865 miljoen dollar heeft opgelegd omdat de fabrikant van halfgeleiders zich schuldig zou hebben gemaakt aan het beperken van de toegang tot bepaalde patenten voor sectorgenoten. Ook werden producenten van mobiele telefoons gedwongen oneerlijke licentie-overeenkomsten te tekenen, waarbij Qualcomm weigerde chips te leveren aan fabrikanten die niet akkoord gingen met de voorwaarden, oordeelde de KFTC. Het Amerikaanse concern zei woensdag in een reactie dat men in beroep gaat tegen de boete en hoe deze is berekend. "Qualcomm is het totaal niet eens met de beslissing van de KFTC, want die klopt niet met de feiten en de wet." Het aandeel sloot 2,2 procent lager.Verder stond Nvidia ook onder druk, na een negatief analistenrapport. Het aandeel leverde bijna zeven procent in op 109,25 dollar. Marktvorsers van Citron Research rekenen voor 2017 op een koersdaling voor Nvidia naar 90 dollar. Beleggers onderschatten de risico's, aldus de analisten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 28, 2016 16:22 ET (21:22 GMT)