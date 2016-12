Petrobras verkoopt belang in Guarani

Donderdag 29 december 2016 07:36 Transactie levert 202 miljoen dollar op.(ABM FN-Dow Jones) Petróleo Brasileiro is van plan om het belang van 45,97 procent in suiker- en ethanolproducent Guarani te verkopen aan het Franse Tereos voor een bedrag van 202 miljoen Amerikaanse dollar. Dit maakte de Braziliaanse staatsolieproducent woensdag bekend.De verkoop is onderdeel van het desinvesteringsprogramma van Petrobras. De olieproducent wil de productie van biobrandstoffen geheel afstoten.De transactie moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.Het aandeel Petrobas won woensdag 1,8 procent op 10,33 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 29, 2016 01:36 ET (06:36 GMT)