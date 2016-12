Futures Wall Street nipt hoger

Donderdag 29 december 2016 13:04 Beleggers pakken draad op na verliezen op woensdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een iets hogere opening tegemoet, na rode koersenborden op woensdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.Woensdag beleefde de S&P 500 index nog de grootste daling op dagbasis sinds medio oktober. De Dow Jones index deed opnieuw een poging de magische grens van 20.000 punten te slechten, maar faalde na een hogere opening jammerlijk en sloot flink lager."Na enkele eerder mislukte pogingen lijkt de psychologische drempel een heuse hindernis te worden", concludeerde marktenspecialist Tom Simonts van KBC Bolero.Beleggers krijgen voorbeurs de groothandelsvoorraden, de handelsbalans en de wekelijkse steunaanvragen te verwerken. Kort na de openingsbel volgen nog de wekelijkse olievoorraden.Olie noteerde donderdag verdeeld. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent op 53,85 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,1 procent duurder werd op 56,99 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0457. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0451 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0411 op de borden.BedrijfsnieuwsPetróleo Brasileiro kondigde het plan aan om het belang van 45,97 procent in suiker- en ethanolproducent Guarani te verkopen aan het Franse Tereos voor een bedrag van 202 miljoen Amerikaanse dollar. De verkoop is onderdeel van het desinvesteringsprogramma van Petrobras. De olieproducent wil de productie van biobrandstoffen geheel afstoten.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent lager op 2.249,92 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het rood op 19.833,68 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent op 5.438,56 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 29, 2016 07:04 ET (12:04 GMT)