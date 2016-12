Olieprijs licht omlaag

Donderdag 29 december 2016 20:57 Amerikaanse voorraden onverwacht gestegen.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald na een kleine maar toch onverwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate sloot aan de Nymex 0,29 dollar, of 0,5 procent, lager op 53,77 dollar.Uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de olievoorraden in de Verenigde Staten vorige week licht zijn gestegen. De benzinevoorraden en die voor stookolie daalden wel.De stijging van de olievoorraden met circa 600.000 vaten was veel minder groot dan die van ruim 4 miljoen vaten die cijfers van industriegroep API woensdagavond laat lieten zien. Echter gingen door The Wall Street Journal geraadpleegde economen uit van een daling van de olievoorraden met ruim 1 miljoen vaten.Toch verwacht analist Mark Watkins van U.S Bank de komende tijd weinig blijvende impact van toenemende Amerikaanse olievoorraden. De markt zal zich in het nieuwe jaar vooral richten op wat de OPEC zegt en doet en in hoeverre de leden van het kartel en grote olieproducenten daarbuiten zich houden aan de gemaakte productiebeperkende afspraken.Watkins ziet daarbij meer opwaarts potentieel voor de olieprijzen dan neerwaartse druk, omdat de markt "er eigenlijk al van uit gaat dat de leden van de OPEC met hun productiecijfers zullen rommelen", aldus de marktvorser.Marktenspecialist Tom Simonts van KBC Bolero verwacht dat de olieprijs in de loop van 2017 oploopt en eind volgend jaar net onder de 60,00 dollar staat. Maar, zo waarschuwde Simonts, de opwaartse trend zal alleen overeind blijven indien het OPEC akkoord wordt nageleefd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 29, 2016 14:57 ET (19:57 GMT)