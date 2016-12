Damrak sluit vlak

Vrijdag 30 december 2016 18:05 AEX sluit dit jaar ruim negen procent hoger.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is op de laatste handelsdag van 2016 iets hoger gesloten. De AEX dikte 0,2 procent aan op 483,17 punten. Op jaarbasis won de hoofdgraadmeter, exclusief dividend, 9,4 procent.Met dividend steeg de AEX meer dan 13,5 procent. "Het was zeker een aandelenjaar", aldus analist Corne van Zeijl van Actiam. De enige sector die volgens de marktkenner achterbleef was vastgoed, met een verlies van ongeveer 4,5 procent.Veel reuring was er vandaag niet. De agenda was vrijwel leeg en grote beurzen als Frankfurt en Londen sloten de deuren al na een halve dag handel.Op macro-economisch vlak viel op dat de inflatie in Spanje in december flink opliep, van 0,7 procent in november naar 1,5 procent deze maand.Verder bleek het groeitempo in de Amerikaanse regio Chicago afgenomen. De inkoopmanagersindex voor de regio daalde van 57,6 in november naar 54,6 in december. In oktober noteerde de index echter nog op 50,6, waarmee de index voor het vierde kwartaal gemiddeld op 54,3 lag, het hoogste niveau in twee jaar tijd, ondanks de aanvankelijk slechte start van het kwartaal.De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0554. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0543 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0482 op de borden.Olie tekende vrijdag een verlies op. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent naar 53,55 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,5 procent goedkoper werd op 56,58 dollar.Stijgers en dalersIn de AEX bleven de koersbewegingen beperkt. Louter Ahold Delhaize en Unibail-Rodamco wisten een beweging van meer dan een procent te laten zien. Het aandeel van de grootgrutter steeg 1,5 procent, terwijl ook het vastgoedfonds 1,5 procent duurder werd. De grootste daler was Vopak met een verlies van 0,8 procent.Onder de Midkappers ging Intertrust aan de leiding met een koerswinst van 1,8 procent, gevolgd door Weerldhave met 1,5 procent. De grootste daler was TomTom met een verlies van 1,4 procent, op de voet gevolgd door Air France-KLM met een daling van 1,3 procent.Onder de kleinere fondsen ging Takeaway aan kop met een winst van 0,8 procent, terwijl Ordina 2,1 procent verloor. De koers van Ordina verdubbelde in 2016 desalniettemin.Tussenstanden Wall StreetRond het sluiten van de Europese aandelenhandel verloor de Dow Jones index vrijdag 0,1 procent op 19.810,29 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor 0,2 procent en techbeurs Nasdaq leverde 0,6 procent in.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2016 12:05 ET (17:05 GMT)