Olieprijs sluit lager

Vrijdag 30 december 2016 20:56 Jaarwinst van 45 procent.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten.De februari-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,05 dollar lager, of 0,1 procent, op 53,72 dollar. In heel 2016 werd een winst gerealiseerd van 45 procent.Veel oliefondsen stonden vandaag onder druk, waarbij BP 0,3 procent lager sloot en Royal Dutch Shell 0,8 procent verloor.Baker Hughes maakte vrijdag bekend dat het aantal actieve olieplatformen in Amerika in de afgelopen week is gestegen met 2 tot 525. Morningstar verwacht dat het aantal olieplatformen met 30 procent kan stijgen in de komende zes maanden, waardoor er meer olie zal worden geproduceerd. Hierdoor kan er tegen de tijd dat de deal tussen OPEC en andere olieproducerende landen afloopt, meer olie op de markt komen, zo verwachten analisten van Morningstar. Het oliekartel kwam overeen om de dagelijkse olieproductie per 1 januari 2017 te verlagen met 1,2 miljoen vaten naar 32,5 miljoen vaten.Donderdag lieten cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration nog zien dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week onverwachts licht zijn gestegen. De stijging van de olievoorraden met circa 600.000 vaten was evenwel veel minder groot dan die van ruim 4 miljoen vaten die cijfers van industriegroep API woensdagavond laat lieten zien. Echter gingen door The Wall Street Journal geraadpleegde economen uit van een daling van de olievoorraden met ruim 1 miljoen vaten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2016 14:56 ET (19:56 GMT)