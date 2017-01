Aegon rondt overname Cofunds af

Dinsdag 3 januari 2017 10:11 Integratie Cofunds rond in tweede helft volgend jaar.(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft de overname van Cofunds met succes afgerond. Dit maakte de verzekeraar dinsdag bekend.De afronding volgt op de toestemming van de toezichthoudende autoriteiten.De overname door Aegon werd op 11 augustus van het vorige jaar bekendgemaakt.Aegon verwacht dat de integratie van Cofunds in de tweede helft van 2018 wordt voltooid.Het aandeel Aegon noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 5,31 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2017 04:11 ET (09:11 GMT)