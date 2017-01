Futures Wall Street in het groen

Dinsdag 3 januari 2017 13:01 Eerste beursdag Amerika van 2017.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,8 procent in het groen.De hogere openingsindicatie betekent dat de grens van 20.000 voor de Dow Jones index binnen bereik komt. "Of we daar ook daadwerkelijk terecht komen is nog de vraag en op de huidige niveaus lijken de waarderingen van aandelen nogal hoog, maar de opgaande beweging in de nasleep van de verkiezingswinst van Donald Trump blijft intact, althans voor nu", schreven analisten van ADS Securities.Maandag hield Wall Street de deuren nog gesloten, ter compensatie voor het feit dat Nieuwjaarsdag in het weekend plaats vond. Beleggers kijken vandaag uit naar de inkoopmanagersindex van de industrie gemeten door respectievelijk Markit Economics en ISM. Ook komen cijfers over de bouwuitgaven vrij.Olie noteerde dinsdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 2,4 procent op 55,02 dollar, terwijl een maart-future Brent 2,5 procent steeg naar 58,21 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0383. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0459 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0519 op de borden.BedrijfsnieuwsIntel is van plan om een belang in de kaartenfabrikant Here te kopen. Here is in handen van Duitse autofabrikanten Daimler, BMW en Audi. Het is niet duidelijk hoe groot het beoogde belang van Intel is.Kathy Chen, de directeur van Twitter in China, is opgestapt nadat ze slechts acht maanden deze functie vervulde. Haar ontslag maakt onderdeel uit van een wereldwijde reorganisatie.SlotstandenVrijdagavond sloot Wall Street lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent naar 2.238,84 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 19.762,60 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 5.383,12 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2017 07:01 ET (12:01 GMT)