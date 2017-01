Amerikaanse industrie groeit iets harder - Markit

Dinsdag 3 januari 2017 16:03 Inkoopmanagersindex op 54,3 in december.(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in december iets harder aangetrokken dan een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van Markit Economics.De inkoopmanagersindex steeg van 54,1 in november naar 54,3 in december, het hoogste niveau in 21 maanden. Het voorlopige cijfer wees nog op een stijging tot 54,2."De stijging is bijna volledig te danken aan een toenemende vraag bij binnenlandse klanten, waarbij de export gedwarsboomd wordt door de recente stijging van de dollar", zei hoofdeconoom Chris Williamson.Een indexstand groter dan 50 wijst op groei van de industrie, terwijl minder dan 50 krimp betekent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2017 10:03 ET (15:03 GMT)