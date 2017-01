Wall Street hoger gesloten

Dinsdag 3 januari 2017 22:21 Eerste handelsdag nieuwe jaar op positieve noot afgesloten.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent naar 2.257,83 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 19.881.76 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 5.429,08 punten.Hoewel de S&P 500 tijdens de laatste handelsdag van 2016 1,1 procent lager sloot was het afgelopen jaar, met name na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump begin november, sprake van een opwaartse trend. De markt rekent erop dat de het beleid van de nieuwbakken president, waaronder belastingverlagingen en deregulering voor het bedrijfsleven, de economische groei verder zal stimuleren."Ik ben redelijk optimistisch over Amerikaanse aandelen. Er zijn marktvolgers die zeggen dat aandelen te prijzig worden, maar de zakelijke fundamenten ondersteunen dit. Zelfs als het beleid van Trump achter blijft bij de verwachtingen, denk ik dat de fundamenten sterk genoeg zijn om de aandelenmarkten te laten stijgen", aldus marktanalist Peter Andersen van Fiduciary Trust.Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in december is aangetrokken. De ISM-inkoopmanagersindex steeg van 53,2 in november naar 54,7 in december. Cijfers van Markit lieten eenzelfde beeld zien. Deze inkoopmanagersindex steeg van 54,1 in november naar 54,3 in december, het hoogste niveau in 21 maanden.De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in november gestegen ten opzichte van een maand eerder. Sprake was van een stijging van 0,9 procent ten opzichte van oktober.Olie sloot dinsdag in het rood, nadat eerdere winsten vervlogen, vanwege zorgen over de zwakke vraag naar gas en olie als gevolg van de zachte weersomstandigheden. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,39 dollar lager, of 2,6 procent, op 52,33 dollar.De euro/dollar noteerde rond het slot van de handel op Wall Street op 1,0409. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0459 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0519 op de borden.Woensdag staan in de Verenigde Staten een viertal macro-publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten, gevolgd door de inkoopmanagersindex van New York van december, de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve en de Amerikaanse autoverkopen in december.BedrijfsnieuwsFord kon dinsdag rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de Amerikaanse autoproducent zijn plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek voor 1,6 miljard dollar in Mexico heeft geannuleerd, na kritiek van president-elect Donald Trump. Volgens de nieuwbakken president zou een verschuiving van de productie naar Mexico de Amerikaanse werkgelegenheid schaden. De aankondiging van Ford kwam enkele uren nadat Trump concurrent en sectorgenoot General Motors dreigde met de invoering van "hoge douanetarieven" voor auto's die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Ford noteerde circa 3,8 procent hoger en General Motors won ongeveer 0,8 procent.Trump deed soortgelijke uitspraken richting Boeing en Lockheed Martin. Boeing steeg circa 0,8 procent en Lockheed Martin won ongeveer 1,4 procent.Xerox steeg circa 16,4 procent, nadat Credit Suisse het advies verhoogde naar Outperform.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2017 16:21 ET (21:21 GMT)