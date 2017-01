Tesla produceerde fors meer voertuigen in 2016

Woensdag 4 januari 2017 06:59 Stijging met 64 procent ten opzichte van 2015.(ABM FN-Dow Jones) Tesla Motors heeft in 2016 fors meer voertuigen geproduceerd. Dit maakte de Amerikaanse maker van elektrische voertuigen dinsdag nabeurs bekend.In de laatste drie maanden van het vorig jaar kwam de productieteller uit op 24.882 voertuigen, waarmee de jaarproductie uitkwam op 83.922, een stijging met 64 procent ten opzichte van 2015.Van Model S liepen er in het laatste kwartaal 12.700 van de band, van het Model X 9.500.Tesla leverde in het vierde kwartaal in totaal 22.200 voertuigen af met een totaal van 76.230 voor het gehele jaar, waarbij wordt uitgegaan van daadwerkelijke levering aan de consument, na afhandeling van al het papierwerk.In het laatste kwartaal had Tesla te kampen met de nodige productiedruk als gevolg van de overgang naar nieuwe hardware voor de autopiloot. Samen met tegenwind in enkele leveringsprocessen scheelde dit circa 2.750 leveringen van voertuigen.Aan het eind van het vierde kwartaal bevonden zich nog 6.450 voertuigen in een transitiefase. Deze leveringen worden in het lopende eerste kwartaal van 2017 meegerekend.In het vierde kwartaal profiteerde Tesla naar eigen zeggen van een sterke vraag naar de modellen S en X. Voor beide modellen was sprake van een recordaantal orders, met een stijging van 52 procent op jaarbasis en 24 procent ten opzichte van het vorige record, neergezet in het derde kwartaal van 2016.Tesla benadrukt dat de genoemde cijfers geen maatstaf zijn voor de financiële resultaten.Het aandeel Tesla Motors sloot dinsdag 1,5 procent hoger op 216,99 dollar. In de elektronische handel nabeurs gaf het aandeel 2,1 procent prijs.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 04, 2017 00:59 ET (05:59 GMT)