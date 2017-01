Staat heropent dertigjarige lening

Woensdag 4 januari 2017 13:24 Agentschap wil tot 1,25 miljard euro ophalen met veiling.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat gaat dinsdag 10 januari 2017 een dertigjarige staatsobligatie heropenen. Dit meldde het Agentschap van het ministerie van Financiën woensdag.Het Agentschap wil met de heropening tussen de 750 miljoen en 1,25 miljard euro ophalen.De obligatie loopt af op 15 januari 2047. De coupon bedraagt 2,75 procent.Onder de lening staat reeds 11,16 miljard euro uit. De eerste uitgifte van deze lening was op 18 februari 2014.Door: ABM Financial News.