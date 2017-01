Griekse ministerie van Justitie doet inval bij Novartis - media

Woensdag 4 januari 2017 14:21 Zwitserse farmaceut beschuldigt van omkoping.(ABM FN-Dow Jones) Functionarissen van het Griekse ministerie van Justitie hebben een inval gedaan bij het kantoor van Novartis in Athene, in verband met een onderzoek naar fraude bij de Zwitserse farmaceut. Dit meldde persbureau Reuters woensdag op basis van commentaar van een functionaris van het ministerie."In het kader van een gerechtelijk onderzoek, dat in december is gestart, zijn officieren van het ministerie van Justitie de afgelopen dagen in de kantoren van Novartis op zoek naar bewijzen van mogelijke omkoping", meldde de functionaris aan het persbureau.Het Griekse ministerie van Justitie startte het onderzoek na mediaberichten over de betaling van steekpenningen door Novartis aan artsen en ambtenaren.Vanuit Zwitserland meldde de farmaceut op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in Griekenland en in afwachting te zijn van meer informatie. "Wij verlenen onze volledige medewerking aan verzoeken van lokale en buitenlandse overheden", meldde het bedrijf.De farmaceut ligt ook in de Verenigde Staten onder vuur vanwege beschuldigingen dat Novartis de federale overheid te veel in rekening heeft gebracht. De farmaceut betwist de beschuldigingen, maar ziet zich tevens geconfronteerd met een onderzoek in Turkije, nadat een anonieme klokkenluider het bedrijf ervan beschuldigde steekpenningen te betalen om zich te verzekeren van zakelijke voordelen ter waarde van een geschatte 85 miljoen dollar.In 2015 schikte Novartis voor 390 miljoen dollar met de Amerikaanse autoriteiten na beschuldigingen van omkoping in een poging de verkoop van zijn medicijnen te stuwen.Het aandeel Novartis noteerde woensdag 0,9 procent lager op 74,35 Zwitserse frank.