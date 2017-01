Fed ziet onzekerheid over invloed Trump op economie - Notulen

Woensdag 4 januari 2017 20:31 Lastig om timing renteverhogingen te communiceren.(ABM FN-Dow Jones) Leden van het beleidscomité van de Federal Reserve maakten zich zorgen over de invloed die de aanstaande president Donald Trump zal hebben op de Amerikaanse economie. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de centrale bank.De naam van Trump komt nergens voor in de notulen, maar wel blijken de Fed-bestuurders uitvoerige discussies te hebben gevoerd tijdens de laatste bijeenkomst in december over de impact van zijn verkiezingswinst op de economie.Bijna alle leden zijn het erover eens dat de economie in de komende jaren ondersteund zal worden door hogere uitgaven van de Trump-regering aan infrastructuur en door lagere belastingen. De bestuurders benadrukten dat het nog onduidelijk was wanneer deze maatregelen plaats zullen vinden en hoe groot ze zullen zijn.Daarom waren de bestuurders het erover eens dat het nu nog te vroeg is om te weten hoe het nieuwe beleid van Trump de economische verwachtingen zullen beïnvloeden, bleek uit de notulen. Veel van hen uitten hun zorgen over de onzekerheid die dit met zich meebrengt en stelden dat het hierdoor lastiger is geworden om een verwachting voor de timing van volgende renteverhogingen mede te delen.De Federal Reserve stemde er in december unaniem voor om de rente te verhogen met een kwart procentpunt naar 0,50 tot 0,75 procent. Dit was de eerste keer dat de rente omhoog ging sinds december 2015.