Wall Street sluit hoger

Woensdag 4 januari 2017 22:21 Fed-notulen weinig invloed op koersen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent naar 2.270,75 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 19.942,16 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 5,477,01 punten.Beleggers keken uit naar de bekendmaking van de notulen over de laatste bijeenkomst van de Federal Reserve in december toen de rente met een kwart procentpunt werd verhoogd. Uit de notulen kwam naar voren dat de bestuursleden van de Amerikaanse centrale bank onzekerheid zien met betrekking tot de invloed van de nieuwe regering onder leiding van Donald Trump op de Amerikaanse economie.De onzekerheid over de timing en omvang van eventuele maatregelen door Trump, zoals investeren in infrastructuur en het verlagen van belastingen, maken het voor de bestuursleden moeilijk om een verwachting te geven over het tijdspad van nieuwe renteverhogingen, zo bleek uit de notulen.De Amerikaanse aandelenbeurzen reageerden nauwelijks op de bekendmaking van het rapport.Olie noteerde woensdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent op 53,08 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,5 procent goedkoper werd op 56,29 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0486. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0499 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0403 op de borden.BedrijfsnieuwsAutofabrikanten maakten hun Amerikaanse verkoopcijfers over december bekend. Ford verkocht vorige maand in totaal 239.854 voertuigen, een stijging van 0,3 procent op jaarbasis. In heel 2016 verkocht Ford in Amerika 2.614.697 auto's. Dit was volgens de autofabrikant het beste resultaat in de afgelopen tien jaar. Het aandeel Ford steeg ongeveer 4,6 procent.General Motors zag zijn Amerikaanse autoverkopen met 10 procent toenemen tot een totaal van 319.108 stuks. Volgens eigen inschattingen was GM daarmee de snelst groeiende Amerikaanse autofabrikant, zowel in december als over heel 2016. De koers van GM liep circa 5,5 procent op.Apple zei 1 miljard dollar te investeren in een technologiefonds van de Japanse SoftBank Group om zo toekomstige technologieën te financieren die het bedrijf voor zijn producten kan gebruiken. Het aandeel Apple daalde ongeveer 0,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 04, 2017 16:21 ET (21:21 GMT)