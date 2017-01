Global Logistic Properties zoekt kopers

Donderdag 5 januari 2017 08:49 Mogelijke verkoop ingegeven door strategische review.(ABM FN-Dow Jones) Global Logistic Properties heeft zichzelf in de etalage gezet. Dit stelden drie bronnen donderdag die betrokken zijn bij de zaak.De zoektocht naar kopers vloeit voort uit een strategische review van het bedrijf, waar door de staatsinvesteerder van Singapore GIC om was gevraagd. GIC houdt een belang van 37 procent in GLP, dat actief is op het gebied van magazijnen.Het bedrijf heeft een marktwaarde van 7,5 miljard dollar. GLP dankt zijn omvang, het bedrijf is de nummer twee van de Verenigde Staten, aan een serie overnames, gesteund door grootaandeelhouder GIC en andere institutionele beleggers.GLP concentreert zich vooral op de Verenigde Staten en China, de twee belangrijkste online-winkelmarkten.Geïnteresseerde kopers kunnen begin februari hun belangstelling kenbaar maken, stelde een van de bronnen. Het proces bevindt zich volgens de bronnen nog in een beginstadium en biedt geen uitsluitsel over een deal.GLP onthield zich van commentaar.Het aandeel GLP noteerde donderdag in Singapore 7,1 procent hoger.Door: ABM Financial News.