Curetis vraagt toestemming gebruik Unyvero in Amerika

Donderdag 5 januari 2017 08:50 Unyvero levert snellere resultaten dan traditionele methode.(ABM FN-Dow Jones) Curetis heeft bij de Amerikaanse medische toezichthouder FDA toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn Unyvero diagnostische platform en de bijbehorende module voor de diagnose van infecties van de lagere luchtwegen. Dit maakte het biotechbedrijf donderdag voorbeurs bekend.De aanvraag is gebaseerd op de resultaten van een klinisch onderzoek, dat aantoonde dat het Unyvero-platform in ongeveer vijf uur resultaten geeft, terwijl de traditionele kweek-methode drie tot vier dagen in beslag neemt.Op een rood Damrak sloot het aandeel Curetis woensdag 0,9 procent op 6,56 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 05, 2017 02:50 ET (07:50 GMT)