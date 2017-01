Canadese Encana verhoogt outlook

Donderdag 5 januari 2017 09:03 Hogere volumes en lagere kosten reden outlookverhoging.(ABM FN-Dow Jones) Encana zal de eerder afgegeven prognoses voor 2017 naar verwachting overtreffen, vanwege de hogere productievolumes van olie en gas en een verlaging van de kosten. Dit meldde het Canadese energiebedrijf woensdagavond.De lagere kosten en hogere productievolumes zouden de kasstroom verbeteren met circa 25 procent ten opzichte van de eerdere aannames. Encana voorziet een verbetering van de zogenaamde bedrijfsmarge, ofwel de kasstroom per vat olie-equivalent, in 2017 van 10 dollar per vat. Eerder rekende Encana nog op een bedrijfsmarge van 8 dollar per vat olie-equivalent.Het energiebedrijf herhaalde de verwachting dat de bedrijfsmarge in 2018 13 dollar per vat zal bedragen.Daarnaast meldde de olie- en gasproducent bij diverse boorinstallaties de operationele activiteiten sneller opgestart te hebben dan verwacht, waardoor de voor 2017 geplande operationele niveau's reeds in december 2016 zijn bereikt.De groei van de productie zal volgens Encana in het vierde kwartaal van 2017 aan de bovenkant van de eerder afgegeven groeimarge van 15 tot 20 procent op jaarbasis uitkomen of deze zelfs overtreffen.De lage energieprijzen drukten de afgelopen jaren flink op de resultaten van energiebedrijven. De sector lijkt inmiddels te herstellen, in lijn met een stijging van de olieprijzen.De Amerikaanse notering van Encana sloot woensdag 8,5 procent hoger op 12,95 dollar. Nabeurs schreef het aandeel nog eens 0,4 procent bij.