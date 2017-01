Schlumberger neemt Peak Well Systems over

Donderdag 5 januari 2017 13:21 Financiële details transactie niet vermeld.(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger neemt Peak Well Systems over. Dit meldde de oliedienstverlener donderdag zonder financiële details te vermelden.Peak Well Systems ontwerpt en ontwikkelt producten en technologieën, waarmee olie- en gasproducenten onderhoudswerkzaamheden aan hun boorinstallaties kunnen uitvoeren en onder andere de prestaties en levensloop van de bronnen kunnen optimaliseren.